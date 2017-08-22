Уэйт: у Эберле ещё всё может получиться, он талантливый игрок

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Даг Уэйт высказался о нападающем Джордане Эберле, которого клуб выменял у «Эдмонтон Ойлерз».



«Для меня его игра действительно захватывающая. Я хочу, чтобы у него в глазах был огонь. Хотя иногда он теряется. Это тяжело. Можно закрепиться на определённой роли, но у вас могут настать трудные времена. У Эберле ещё всё может получиться. Он талантливый игрок. Я очень рад, что вернул ему эту уверенность в себе, когда он пришёл в команду», – передаёт слова главного тренера американской команды NBC.

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