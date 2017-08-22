Кожевников: «Спартак» поборется за плей-офф, а «Динамо» М может и не попасть

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением, кто по итогам регулярного чемпионата КХЛ останется в аутсайдерах в Западной конференции.

«Посмотрим, как московское «Динамо» сезон начнёт. Но динамовцы неплохо выглядели на Кубке мэра Москвы. Насколько хватит стабильности по ходу регулярного чемпионата — большой вопрос. Бело-голубые вполне могут и не попасть в плей-офф, глубина состава не такая большая.

Естественно, «Спартак» поборется за выход в плей-офф. Результативность у красно-белых была и в прошлом сезоне, но в этом году команда усилилась. Будем надеяться, что Хохлачёв себя проявит. Рижское «Динамо» практически не поменялось, тренер только сменился. Может быть, Озолиньш и станет усилением рижан. «Слован» постарается пробиться в плей-офф, но это мало вероятно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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