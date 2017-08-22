Хо-Сенг: должны быть рады за Тавареса, несмотря на решение, которое он примет

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Хо-Сэнг высказался о возможном продлении контракта с капитаном команды Джоном Таваресом. Сезон-2017/18 станет для 26-летнего игрока последним по действующему контракту. Переговоры по новому соглашению всё ещё продолжаются. 1 июля 2018 года Таварес может получить статус неограниченно свободного агента.



«Речь идёт о его личном счастье и благополучии. Решение, которое он примет, прежде всего важно для Джона, и мы должны быть рады за него в любом случае», – цитирует игрока Sportsnet.

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