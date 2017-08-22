Зеттерберг хочет вернуться в Швецию до конца действия контракта с «Детройтом»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг намерен вернуться в Швецию до окончания срока действия его контракта. По словам игрока, он, вероятно, не станет доигрывать до окончания срока действия соглашения с клубом НХЛ. Одной из причин он назвал желание вернуться в Швецию.



«Единственная причина, по которой мы подписали такой долгий контракт ещё в 2009 году, – потолок зарплат. Это довольно очевидно, все пытались обмануть систему. На самом деле я думаю, что у меня осталось два года в «Детройте». Я не думаю, что буду играть в сезоне-2020/21», – цитирует игрока The Star.

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