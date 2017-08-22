Курашев: в матче ХК «Сочи» — «Куньлунь» будет весёлый и интересный хоккей

Тренер ХК «Сочи» Константин Курашев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».



«Хочется всех поздравить, клуб и болельщиков, с началом сезона. Хочется нам всем пожелать успехов. Нам бы очень хотелось весь сезон играть в хороший, весёлый, интересный хоккей.



«Куньлунь»? Мы знакомы с этой командой. Но в КХЛ очень часто большая ротация игроков. У соперника хорошо налажена игровая дисциплина, они следуют указаниям тренера, тактическим схемам. Играют в не очень креативный хоккей, но целенаправленно, целеустремлённо, нацеленно на ворота. Мы изучали соперника, смотрели видео. Мы знаем, как они играют, мы готовились, и мы готовы. Верю, что будет весёлый, задорный и интересный хоккей», — цитирует тренера клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.