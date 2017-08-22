«Нефтехимик» и «Амур» назвали составы на матч в Нижнекамске

«Нефтехимик» и «Амур» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который сегодня пройдёт в Нижнекамске. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров);
Сергеев — Пиганович, Секстон — Ганзл — Ро;
Брынцев — Огурцов, Авцин — Нестрашил — Порядин;
Шарипзянов — Граборенко, Здунов — Якимов — Шиксатдаров;
Фазылзянов, Аркалов — Куликов — Хайруллин.
«Амур»:
Метсола (Киселёв);
Камалов — Коларж, Квапил — Зогорна — Фролов;
Турбин — Стальнов, Потехин — Бывальцев — Ли;
Атюшов — Швиденко, Вл. Ушенин — В. Ушенин — Клопов;
Заседа, Кармашков, Дедунов — Губин — Литовченко.
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