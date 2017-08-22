ХК «Сочи» и «Куньлунь» определились с составами на матч

ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который сегодня состоится в Сочи. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
ХК «Сочи»:
Барулин (Шикин);
Воробьёв – Александров, Падакин – О’Делл – Гарбутт;
Хомицкий – Щитов, Уэллмэн – Коллинз – Лапенков;
Хохлов – Педан, Щегольков – Цветков – Морозов;
Захарчук – Иванов – Мальцев.
«Куньлунь Ред Стар»:
Хелльберг (Кархунен);
Ярвинен – Кинрейд, Костицын – Кейн – Ип;
Кулда – Хлыстов, Макаров – Мюттюнен – Скуайрз;
Дялога – Блэккер, Дефазио – Чипчура – Джоу;
Воробей, Поникаровский – Локхарт – Юйэнь.
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