Епанчинцев: Чистов может сыграть в одном из ближайших матчей

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал итоги матча в Новосибирске, где красно-белые уступили «Сибири» (1:3).

«У нас, к сожалению, не было целостности в игре. Во втором периоде пропустили два быстрых гола, но хорошо, что смогли забить и вернуться. Владели преимуществом, могли сравнять, но здорово сыграл вратарь «Сибири». Возможно, где-то качество льда нам не позволило довести до логического завершения опасные моменты. Салак видел практически все броски, не было «экрана» перед воротами, хотя мы перед началом матча об этом говорили. Голкипер новосибирцев не только уверенно парирует такие броски, но и атаку начинает. По самоотдаче старание было неплохим, но есть ошибки, над которыми надо работать. Ощущения от дебюта в КХЛ не отличаются от работы в других лигах. Всегда хочется побеждать – эти ощущения самые главные.

Можно ли ждать появления Станислава Чистова в других выездных матчах? Конечно, у нас будет ротация. За ближайший цикл мы проведём 11 матчей, почти все они проходят через день, поэтому наиграются все», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Гол Лещенко не спас «Спартак» от поражения в матче с «Сибирью»

Вы также можете посмотреть видео пресс-конференции на официальном канале «Сибири» в YouTube.