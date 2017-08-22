Форвард рижского «Динамо» Микелис Редлихс сломал челюсть после броска Осипова

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш после поражения от «Авангарда» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ сообщил, что нападающий его команды Микелис Редлихс получил серьёзную травму.

«У Редлихса сломана челюсть», — передаёт слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В первом периоде матча форвард бросился под бросок защитника омичей Александра Осипова. Шайба попала Редлихсу в лицо, и он не смог продолжить матч.

«Авангард» — «Динамо» Р: М. Редлихс получил травму после попадания шайбы в лицо

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