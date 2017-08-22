«Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Адмиралом»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 3:1.

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Уже на пятой минуте игры Александр Горшков вывел «моряков» вперёд. Счёт 0:1 держался до середины второго периода, после чего «Салават» отыгрался благодаря голу Евгения Короткова. В третьей двадцатиминутке уфимцы забросили ещё две шайбы и решили исход матча в свою пользу. Авторами голов стали Вячеслав Солодухин и Филип Ларсен.

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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.