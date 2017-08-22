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Кристо: я был шокирован голом в исполнении Пьянова, он надломил «Динамо»

22 августа 2017, вторник. 19:29 Хоккей

Нападающий рижского «Динамо» Дэнни Кристо после поражения от «Авангарда» (1:3) прокомментировал победную шайбу соперника.

«Первый период мы провели достаточно хорошо, обе команды вышли заряженные на игру. Вторая треть тоже прошла нормально, у нас были мощные выходы к воротам. Что касается третьего периода, то первые три-четыре минуты мы просто отдали противнику, поэтому они забросили три шайбы. Для первой игры такой результат нормальный, но будем делать выводы и учиться на ошибках.

Как объяснить три шайбы на старте третьего периода? Всё началось с игры «Авангарда» в большинстве, где соперник сегодня был хорош, хотя и до поры до времени не удавалось забросить. Ну а вторая шайба, пропущенная со вбрасывания, нас надломила. Если честно, впервые видел такое исполнение, был шокирован, что такой гол залетел», — передаёт слова Кристо корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дубль Эверберга помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»

Вы также можете посмотреть видео гола Пьянова на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Динамо Рига Валентин Пьянов
Новости. Хоккей
22 августа 2017, вторник
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