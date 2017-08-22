Сигарёв: понимание с Закриссоном и Бергстрёмом на хорошем уровне

Нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Самое главное, мы сегодня выиграли. Был момент, когда «Сибирь» потеряла игру после пропущенной шайбы. Хорошо, что всё закончилось победой. То, что мой бросок стал победным, — это стечение обстоятельств. Честно говоря, не понял, почему взяли просмотр момента. Я был уверен, что гол чистый, вратарь сам снёс ворота.

В Магнитогорске у меня была небольшая микротравма, из-за которой я не играл два матча. Что касается связки с Бергстрёмом и Закриссоном, то мы даже особо не разговаривали перед игрой, делали всё то же самое, что и предыдущие полтора месяца. Понимание у нас на хорошем уровне.

Атмосфера в Новосибирске удивительная. На гимне после «Славься, «Сибирь!» пробежали мурашки. Самое главное, что эти трибуны теперь болеют за нас, за меня. Раньше я приезжал в Новосибирск с другими командами и чувствовалось, что ты играешь не дома», — сказал Сигарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.