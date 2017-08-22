175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Югра» одолела «Северсталь» в овертайме, Королёв сделал дубль

22 августа 2017, вторник. 19:33 Хоккей

«Югра» переиграла «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Ханты-Мансийске, завершилась в овертайме со счётом 2:1.

«Скабелка решил проблемы с лидерами». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Расклады игрового дня КХЛ. Ерыкалов верит в «волков», ставит на «Сибирь» и озверевших канадцев.

Счёт был открыт на первой минуте, Дмитрий Кагарлицкий вывел гостей вперёд. Во втором периоде «северяне» отыгрались, наказав соперника за удаление, гол на свой счёт записал Антон Королёв. Третий период прошёл безвзятия ворот, и встреча перешла в овертайм, где уже на 13-й секунде победу «Югре» принёс Антон Королёв.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 августа 2017, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 1 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Кагарлицкий (Стасенко, Бумагин) – 00:17 (5x5), 1:1 – Королёв (Курьянов, Валентенко) – 25:29 (5x4), 2:1 – Королёв (Савинайнен) – 60:12 (4x3)

Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь ХК Югра
Новости. Хоккей
22 августа 2017, вторник
19:58 Молодёжный КМ: «Красная Армия» обыграла «Снежных Барсов», «Авто» — «Ригу»
19:58 Кречин — об увольнении из «Куньлуня»: мы не нашли взаимопонимания с Кинэном
19:42 Хохлачёв: не жалуюсь, что мало играл в СКА, у нас была команда мечты
19:40 Эверберг: может, я не такой мастеровитый, но на пятачке чувствую себя прекрасно
19:34 Энлунд: «Сибирь» — «голодная» команда, будет биться с любым соперником
19:33 «Югра» одолела «Северсталь» в овертайме, Королёв сделал дубль
19:31 Сигарёв: понимание с Закриссоном и Бергстрёмом на хорошем уровне
19:29 Кристо: я был шокирован голом в исполнении Пьянова, он надломил «Динамо»
19:17 «Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Адмиралом»
19:11 Скабелка: игроки «Авангарда» правильно отреагировали на второй период
19:10 Салак: два периода я не очень хорошо себя чувствовал. Сильно нервничал
19:07 Озолиньш: «Динамо» сыграло недостаточно чётко в третьем периоде
19:06 П. Зубов: какая-то зараза сидит с прошлого года. Даже предлагал СЭС вызвать
19:03 Форвард рижского «Динамо» Микелис Редлихс сломал челюсть после броска Осипова
18:54 Епанчинцев: Чистов может сыграть в одном из ближайших матчей
18:53 ХК «Сочи» и «Куньлунь» определились с составами на матч
18:31 Дубль Эверберга помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»
18:09 Андрей Марков и Фёдор Малыхин будут ассистентами капитана «Ак Барса»
18:03 Гол Лещенко не спас «Спартак» от поражения в матче с «Сибирью»
17:45 «Нефтехимик» и «Амур» назвали составы на матч в Нижнекамске
17:35 Шуневич: задача «Динамо» Мн на сезон — выйти в плей-офф и достойно там выступить
17:14 «Авангард» — «Динамо» Р: М. Редлихс получил травму после попадания шайбы в лицо
16:54 Курашев: в матче ХК «Сочи» — «Куньлунь» будет весёлый и интересный хоккей
16:33 Зеттерберг хочет вернуться в Швецию до конца действия контракта с «Детройтом»
16:31 «Салават Юлаев» и «Адмирал» назвали составы на матч в Уфе
16:16 Кречин покинул пост генменеджера «Куньлуня», обязанности возложены на Кинэна
16:05 «Югра» и «Северсталь» назвали составы на матч в Ханты-Мансийске
15:50 Кого из тренеров первым отправят в отставку в новом сезоне КХЛ?
15:30 Бадюков: «Слован» и «Спартак» — наиболее явные претенденты на плей-офф на Западе
15:20 Молодёжный КМ: «Оцеларжи» одолел «МОДО», «Йокерит» победил «Давос»
15:06 Стасенко — капитан «Северстали», Кагарлицкий и Трубачёв — ассистенты
14:45 Хо-Сенг: должны быть рады за Тавареса, несмотря на решение, которое он примет
14:40 «Сибирь» и «Спартак» назвали составы на очный матч
14:16 В. Денисов — капитан «Динамо» Мн, у него четыре ассистента
14:00 Кожевников: «Спартак» поборется за плей-офф, а «Динамо» М может и не попасть
13:45 Уэйт: у Эберле ещё всё может получиться, он талантливый игрок
13:30 Гомоляко: СКА — более сыгранная команда, рано ЦСКА вручать кубок Гагарина
13:18 Епанчинцев: стараюсь использовать только тот «кнут», который необходим
13:05 Льюис сообщил, что Бэйлен и Степанов могут вернуться в сборную Беларуси
12:30 Пашков: «Локомотив» не поборется за первое место на Западе, ему не хватает мощи
12:10 Регин: хорошо, что «Йокерит» начинает сезон на выезде
11:56 Пиганович выбран капитаном «Нефтехимика», Секстон и Шарипзянов — ассистенты
11:36 МХЛ опубликовала календарь сезона-2017/18, паузы на ОИ нет
11:24 Величкин: Григоренко перенёс две операции, сегодня он в полном порядке
11:05 Гарипов: «Ак Барс» — один из главных фаворитов Востока, все команды сильные
Все новости RSS
Партнерский контент