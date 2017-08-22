«Югра» одолела «Северсталь» в овертайме, Королёв сделал дубль

«Югра» переиграла «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Ханты-Мансийске, завершилась в овертайме со счётом 2:1.

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Счёт был открыт на первой минуте, Дмитрий Кагарлицкий вывел гостей вперёд. Во втором периоде «северяне» отыгрались, наказав соперника за удаление, гол на свой счёт записал Антон Королёв. Третий период прошёл безвзятия ворот, и встреча перешла в овертайм, где уже на 13-й секунде победу «Югре» принёс Антон Королёв.

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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.