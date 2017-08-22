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Энлунд: «Сибирь» — «голодная» команда, будет биться с любым соперником

22 августа 2017, вторник. 19:34 Хоккей

Нападающий «Сибири» Йонас Энлунд поделился впечатлениями от возвращения в новосибирскую команду и победного матча со «Спартаком» (3:1).

«Ощущения от первого матча после возвращения в «Сибирь» у меня просто великолепные. Классная атмосфера на стадионе, очень шумно – всё как всегда. У нас молодая команда, много молодых ребят, но мы будем биться с любым соперником. Мы «голодны» до побед. Сибирские болельщики – лучшие в лиге.

Хороший старт сезона очень важен с психологической точки зрения, поэтому победу в первом матче невозможно переоценить. Это позволит набрать хороший ход и почувствовать уверенность. Моя роль в нынешней «Сибири»? Конечно, я уже не могу претендовать на роль молодого. Наверное, меня расценивают как одного из лидеров, я буду стараться проявить себя с максимальной пользой. Вспоминаю ли я матчи, в которых играл в одном звене с Тарасенко и Лехтеря? Это было так давно, это уже за пределами моей памяти», — передаёт слова Энлунда корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Ударить ностальгией. «Сибирь» снова побеждает с Энлундом
Возвращение Салака и Энлунда помогло «Сибири» обыграть «Спартак» в первом матче сезона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь ХК Спартак Йонас Энлунд
Новости. Хоккей
22 августа 2017, вторник
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