Кречин — об увольнении из «Куньлуня»: мы не нашли взаимопонимания с Кинэном

Бывший генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин назвал отсутствие взаимопонимания с главным тренером Майком Кинэном причиной своей отставки из китайского клуба.

«Скажу только одно: „серьёзные просчёты“ связаны не с финансами, а с тем, что мы не нашли взаимопонимания с Майком Кинэном», — цитирует Кречина «Спорт-экспресс».

Формулировка увольнения — «в связи с серьёзными просчётами в работе». Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера китайской команды КХЛ Майка Кинэна.