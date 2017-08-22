Солодухин: первый период «Салават» провёл сумбурно, но потом вкатился

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1).

«Начали матч не так, как хотели. Первый период был сумбурным, но потом вкатились, стали играть более-менее хорошо. Самое главное, выиграли, но есть определённые нюансы, мы их разберём и будем стараться добавлять с каждой игрой. Чего не хватило в первом периоде? Это первая игра дома — волнительно. Думаю, с этим связано, мы немного не справились. Хотелось сыграть хорошо, но мы ушли от той тактики, по которой должны были действовать, поэтому получилось такое начало.

В звене с новыми партнёрами — Майоровым и Коротковым — играется отлично. Мы разговариваем, общаемся. Надеюсь, и дальше будем продолжать так играть. Ощущения от первого официального матча на «Уфа-Арене» потрясающие, только положительные. Здесь классная арена, классные болельщики. Хорошо, что выиграли. Эмоции только позитивные, больше нечего добавить", — цитирует Солодухина пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Адмиралом»

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