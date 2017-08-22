Вестерлунд: только четвёртое звено «Салавата» играло так, как мы хотим

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1).

«Доволен результатом, но содержанием — нет. У нас только четвёртое звено играло так, как мы хотим. Все звенья должны играть лучше, не только второе.

«Медленно запрягать и быстро ехать» — моя стратегия? Эта лига — марафон, а не спринт. Вы должны попробовать многое, нам нужно больше времени, чтобы лучше играть вместе.

«Адмирал» начал очень хорошо. Возможно, наши ребята слишком много думают, как сыграть, и не успевают переключиться на это. У нас есть на это время.

Когда решится вопрос с Кубаликом? Я тренер. У меня нет информации, которую я могу вам сказать", — цитирует Вестерлунда пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Адмиралом»

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