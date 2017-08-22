Андриевский: Махановский хотел применить силовой приём, получилась оплошность

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) и эпизод с удалением до конца игры Павла Махановского.

«Как мы просили, так ребята и сыграли. Единственное, были недочёты, промахи. Надо отдать должное — нам противостояла серьёзная команда. Что касается долгого пребывания в Уфе, то это пошло на пользу, катались.

Сейчас не могу сказать, как будем управляться со всеми вратарями в команде. Длинная поездка закончится, посмотрим, кто и как себя проявит в ней, и после этого примем решение.

У нас есть штрафы за то, что за пять минут до конца игрок удаляется за удар в голову и фактически ставит крест на результате. Что касается удаления — у нас молодой игрок, играет фактически первый сезон. Хотел применить силовой приём, получилась оплошность.

Мы не реализовали много моментов? Сказал бы, что отсутствие мастеров, которые умеют превращать моменты в голы, — одна из проблем в КХЛ. Команды, у которых есть мастера, могут получить из момента 100%-ный результат", — цитирует Андриевского пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Адмиралом»

Вы также можете посмотреть видео пресс-конференции на официальном канале «Салавата» в YouTube.

Видео нарушения Махановского также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.