Источник: «Калгари» может быть заинтересован в подписании контракта с Ягром

«Калгари Флэймз» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Яромиром Ягром, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Знаю, некоторые команды рассматривали возможность подписания контракта с Ягром, одна из них — «Калгари». Один из бывших тренеров Яромира, Глен Галуцен, сейчас возглавляет «Флэймз».

Из того, что знаю, Ягр достаточно терпеливый и ждёт подходящего варианта если не в НХЛ, то в Европе. Возможно, он поедет на Олимпиаду или начнёт сезон в чешской лиге и вернётся в НХЛ в середине чемпионата.

Пара клубов рассказали мне, что, возможно, «Анахайм» тоже проявляет интерес к Ягру, но я проверил — информация не подтвердилась. Сейчас команды ждут, что в итоге собирается делать Ягр", — цитирует Фридмана Fanragsports.

В прошедшем сезоне 45-летний Ягр провёл за «Флориду Пантерз» 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.