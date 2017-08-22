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Коньков: эмоции и желание «Сибири» воплощались в том, что ловили на себя шайбы

22 августа 2017, вторник. 21:06 Хоккей

Нападающий «Сибири» Сергей Коньков подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:1).

«Было волнение, напряжение. Не бывает, чтобы кто-то не волновался в первой игре сезона. Главное, были эмоции и огромное желание. Это воплощалось в том, что ребята ловили шайбы на себя, выстояли в меньшинстве. Это очень хорошее подспорье. Нам придётся действовать весь сезон в таком стиле, потому что только после таких характерных матчей появляется уверенность в своих силах. Это очень важная победа. И болельщиков с первой игры порадовали, и в будущем нам будет легче. Трибуны нас будут поддерживать, мы будем действовать спокойнее и рациональнее.

В раздевалке говорили, что уверенность приходит после простых действий. Хорошо отоборонялись, только после этого хорошая атака, каждый выполняет задачу на своём участке. Думаю, с этой задачей все справились.

Первую шайбу команды в сезоне раньше уже забивал. Шайба шайбой, но главное — результат команды. Одни забивают, другие обороняются, вратарь вообще не может забить, но он огромная часть команды. Самое важное — три очка, неважно, кто и как забил", — сказал Коньков в эфире клубного телевидения.

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Возвращение Салака и Энлунда помогло «Сибири» обыграть «Спартак» в первом матче сезона.

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь" Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь ХК Спартак Сергей Коньков
Новости. Хоккей
22 августа 2017, вторник
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