Пьянов: центр «Динамо» встал на «точке» так, что мне удобно было сразу бросить

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:1) и гол со вбрасывания.

«Плохо вкатились. Не хочется искать какие-то отговорки, сами виноваты. В третьем периоде вышли, перебороли, выиграли. Что касается моего гола, то центральный соперника встал так, что мне удобно было сразу бросить. Ничего особенного. Давно, когда ещё играл в Новосибирске, пару раз забил так же.

Не думаю, что этот матч показал, какие у нас проблемы. Просто надо с самого начала выходить и играть, всё от нас зависит. Рижане всегда в такой хоккей играют — жёстко, бьются, а что им остаётся делать? Сейчас все команды бьются. Мы выходим выигрывать.

Когда сравняли счёт, стало полегче, ничего сильно не давило. На третий период вышли играть в свой хоккей, и это дало результат. Нельзя не отметить поддержку трибун, болельщики сегодня были нашим шестым игроком, как и обычно. Они очень помогли", — сказал Пьянов в эфире клубного телевидения.

Дубль Эверберга помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Видео гола Пьянова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.