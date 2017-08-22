Пьянов: центр «Динамо» встал на «точке» так, что мне удобно было сразу бросить

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:1) и гол со вбрасывания.
«Плохо вкатились. Не хочется искать какие-то отговорки, сами виноваты. В третьем периоде вышли, перебороли, выиграли. Что касается моего гола, то центральный соперника встал так, что мне удобно было сразу бросить. Ничего особенного. Давно, когда ещё играл в Новосибирске, пару раз забил так же.
Не думаю, что этот матч показал, какие у нас проблемы. Просто надо с самого начала выходить и играть, всё от нас зависит. Рижане всегда в такой хоккей играют — жёстко, бьются, а что им остаётся делать? Сейчас все команды бьются. Мы выходим выигрывать.
Когда сравняли счёт, стало полегче, ничего сильно не давило. На третий период вышли играть в свой хоккей, и это дало результат. Нельзя не отметить поддержку трибун, болельщики сегодня были нашим шестым игроком, как и обычно. Они очень помогли", — сказал Пьянов в эфире клубного телевидения.
Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.
Видео гола Пьянова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.