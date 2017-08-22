Королёв: в первом матче «Югра» хотела задать нужный тон сезону

Нападающий «Югры» Антон Королёв прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ) и свой дубль.

«Первый матч — это большая ответственность. Надо было задать нужный тон сезону. Естественно, сегодня все чуть-чуть переживали и волновались, но справились с этим и, главное, выиграли. Я рад, что смог забросить первую шайбу, да ещё потом и победную. Это приносит уверенность. Я думаю, что после этой игры команда в дальнейшем будет более мобилизованной.

Мы на турнире в Омске играли каждый день. После этого двух дней паузы нам было достаточно, чтобы отдохнуть. Хорошо, что мы привыкли к такому игровому режиму», — цитирует Королёва пресс-служба клуба.