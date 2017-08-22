Назаров: серьёзно готовились к матчу, надо отдать должное «Амуру»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Амуром» (2:0).

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на игру и здорово болели за нас. К игре готовились очень серьёзно. Просмотрели много матчей. «Амур» неплохо провёл предсезонные турниры. Много матчей выиграл. Мы приблизительно знали, как будет играть соперник. В первом периоде что-то получалось, а что-то и нет. Очень рад победе.

Почему начало матча получилось немного скомканным? У нас сразу пошли удаления. Это от большого желания сыграть хорошо. Где-то были ненужные столкновения. Хотя сопернику надо отдать должное", — цитирует Назарова пресс-служба клуба.

«Сухарь» Ежова помог «Нефтехимику» одержать победу над «Амуром»

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