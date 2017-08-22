С. Зубов: ожидали лучшей игры от некоторых ведущих игроков ХК «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (2:4).

«Была неплохая игра, с большим количеством моментов и событий с обеих сторон. Соглашусь с Майком, мы неудачно сыграли в большинстве, „пять на три“ шансы даются не всегда, это сыграло с нами злую шутку. Мы ожидали от некоторых наших ведущих игроков лучшей игры. Надеюсь, завтра мы все проснёмся и осознаем, что работать надо каждому на команду, каждый день, и спрашивать друг с друга.

Волнение нельзя сбрасывать со счетов, этим можно объяснить первые пять минут. В последующем игра перевернулась, мы владели преимуществом, моменты были. Ребята играли неплохо, но глупые ошибки в который раз нас убили", — сказал Зубов на пресс-конференции.

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Вы также можете посмотреть видео пресс-конференции на официальном канале клуба в YouTube.