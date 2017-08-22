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Кинэн: игроки «Куньлуня» с китайскими корнями внесли вклад в победу над «Сочи»

22 августа 2017, вторник. 23:14 Хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал победу над ХК «Сочи» (4:2).

«Это была хорошая, достаточно упорная игра. Оптимальное начало для нашего долгого выезда. Мы будем использовать эту победу, чтобы поверить в себя. Что касается матча, то мы в целом сыграли хорошо во всех компонентах, вратарь действовал великолепно. Большую роль сыграли действия в неравных составах. Хотя обе команды забили по голу в меньшинстве, наша бригада большинства тоже выполнила своё предназначение, это оказалось определяющим.

Что касается игроков китайского происхождения, то Юйэнь и Локхарт проделали отличную работу в меньшинстве, Ип провёл хороший матч в тройке с Костицыным и Кейном, который тоже имеет китайские корни. В этой лиге тяжело выиграть, все в команде должны внести вклад в победу, как было сегодня.

Семиматчевый выезд — это тяжело, потребует больших усилий, но с точки зрения сплочения и возмужания команды это будет полезный опыт», — сказал Кинэн на пресс-конференции.

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Вы можете посмотреть видео пресс-конференции также на официальном канале «Сочи» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Сочи Майк Кинэн
Новости. Хоккей
22 августа 2017, вторник
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