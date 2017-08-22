Черри: Овечкин ничего не показывал на ОИ, вряд ли в сборной хотят его видеть

Хоккейный эксперт Дон Черри рассказал о своём отношении к Олимпиаде и отметил, что Александр Овечкин на предыдущих Играх не показывал ничего интересного.

«Овечкину можно всё». Реакция россиян на решение НХЛ по ОИ-2018 Овечкин и Малкин уверены, что клубы НХЛ отпустят их на ОИ, Тарасенко подумает об этом летом, а Кучеров фокусируется на борьбе за плей-офф.

«Игры будут начинаться в три часа ночи, кто их будет смотреть? Разве что финал. Я рад, что мы не едем и что я не еду, потому что я от этих игр не получаю никакого удовольствия. Кто хочет в Северную Корею или Южную Корею, или где там будет Олимпиада?

Я не против, что люди говорят о том, что игроки НХЛ должны поехать. Но что будет, если Прайс поедет туда и получит травму? Сезон будет закончен для всех болельщиков «Монреаля». А если Кросби получит там травму?

Честно говоря, судя по тому, что Алекс Овечкин показывает на международных турнирах, не думаю, что в сборной России хотят его видеть на Олимпиаде. Шучу. Он ничего особенного не показывал на предыдущих Играх.

Не думаю, что кто-то поедет, игроки только говорят об этом. Если они поедут, у них будут большие неприятности. Не думаю, что они решатся", — цитирует Черри Sportsnet.

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