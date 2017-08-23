Бурк: я связался с Игинлой и Доаном по вопросу их участия в Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной Канады на олимпийский сезон Шон Бурк заявил, что связывался с нападающими Шейном Доаном и Джеромом Игинлой по вопросу их возможного участия в Олимпиаде 2018 года.

«Я связывался с представителями Игинлы и Доана, чтобы узнать их планы на следующий сезон и смогут ли они поехать на Олимпиаду. Мы хотим рассмотреть все варианты, но у игроков должен быть долгосрочный план, потому что на Олимпиаде будут очень интенсивные матчи, будет отличный хоккей, так что ребятам нужен план на год.

Мы провели несколько матчей в августе. Интенсивность и темп игры были на хорошем уровне, и он будет увеличиваться с течением подготовки к Олимпиаде. Так что мы рассмотрим всех, кто хочет попасть в сборную, вне зависимости от их именитости и того, чего они добивались в прошлом", — цитирует Бурка Sportsnet.