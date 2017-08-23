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Оленин: ИИХФ будет изучать работу судей на матчах, лучшие попадут на Олимпиаду

23 августа 2017, среда. 00:40 Хоккей

Арбитр КХЛ Константин Оленин рассказал о прошедшем учебно-тренировочном сборе ИИХФ для судей, отобранных для обслуживания международных турниров, в том числе Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Всего в сборах приняли участие 20 главных судей, среди них два представителя России — Константин Оленин и Роман Гофман.

«Прошедшие сборы были важным этапом предолимпийской подготовки. На сборы были приглашены судьи, которые уже имеют международный опыт обслуживания матчей на самом высоком уровне. Сейчас большое внимание было уделено физическому состоянию, беговым и силовым упражнениям, а также видеоматериалам и разбору различных моментов. Следующим этапом будет работа в сезоне. Нас предупредили, что все наши матчи будут тщательно изучаться и только лучшие в конечном счёте попадут в список судей на Олимпиаду», — цитирует Оленина пресс-служба ФХР.

Анисимов: в расширенный список для работы на ОИ-2018 попадёт около 10 судей КХЛ
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018 Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
23 августа 2017, среда
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