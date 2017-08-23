Вяч. Ушенин: «Амур» вышел агрессивно настроенным и из-за этого нахватал удалений

Нападающий «Амура» Вячеслав Ушенин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» со счётом 0:2.

«Не знаю, почему так получилось, проиграли сегодня матч. Вышли агрессивно настроенные биться, работать, создавать моменты. Видно, из-за этого нахватали очень много удалений, и сломалась игра. Кто-то наелся в меньшинстве, кто-то пересидел, поэтому уже как такового ничего не получилось.

Все знают, как играть: надо бросать, лезть на ворота, но удаления нас подломили. Стараемся создавать моменты, но пока на добивание шайба не отскакивает. Надо работать — и всё будет. Это только первая игра, всё ещё впереди. Надо настраиваться на следующий матч, тренеры скажут, что делать. Поговорим командой, посидим, обсудим игру и поедем в Сочи, будем там биться и зарабатывать очки", — сказал Ушенин в эфире клубного телевидения.

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