Сегин: в НХЛ нет команды, которую «Даллас» бы боялся

Форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился ожиданиями от сезона-2017/18.



«В прошлом сезоне у нас было много отговорок. У нас были ребята, получившие травмы ещё в начале сезона. У нас просто был не тот старт, который должен быть.



Если смотреть по составам, в НХЛ нет команды, которую мы бы боялись. Я очень взволнован перед новым сезоном. Очень хочу, чтобы в этом году мы были командой, которая может оставаться в игре и здорово проводить вторую половину матча», – передаёт слова форварда американской команды Sportsnet.

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