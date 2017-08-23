Нападающий Пестушко подписал однолетний контракт с «Югрой»

«Югра» заключила контракт с 32-летним нападающим Максимом Пестушко. Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеист будет выступать под номером 85.



В минувшем сезоне форвард выступал за «Авангард», провёл 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 28 (12+16) очков. В 12 матчах плей-офф он набрал 2 (0+2) очка. Всего на уровне КХЛ Пестушко сыграл 499 матчей за «Нефтехимик», московское «Динамо» и «Аванград».



Также «Югра» по соглашению сторон расторгла контракт с нападающим Александром Васильевым.

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