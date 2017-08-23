Уэллман: удаления и игра в меньшинстве были против ХК «Сочи»

Форвард ХК «Сочи» Кейси Уэллман подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:4).

«Думаю, в целом мы играли неплохо. Однако совершили несколько больших ошибок. Удаления и игра в меньшинстве были против нас. Мы можем минимизировать ошибки, и это поможет нам. Наша тройка играла достаточно хорошо на протяжении всего матча и имела немало возможностей. Мы договорились делать больше бросков по воротам.

Я был на ударной позиции, пытался найти свободное пространство, чтобы открыться и как можно скорее выполнить бросок. И это мне удалось. Главный урок… Мы — хорошая команда и должны свести к минимуму количество больших ошибок. Что бы ни случилось, мы должны быстро приходить в норму и двигаться дальше. Это может быть ещё одним поводом для сплочения команды. Мы должны брать во внимание такие вещи и готовиться к следующим играм», — цитирует хоккеиста клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.