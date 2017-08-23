Пиганович: «Нефтехимик» взял инициативу и выиграл матч с «Амуром»

Капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович подвёл итоги матча с «Амуром» (2:0).



«Отлично, что выиграли, взяли три очка в первом матче при родных трибунах. Здорово! Будем стараться дальше и готовиться к следующему матчу. Удаления? Серьёзно настраивались, быть может, где-то перегорели. В начале два удаления, чуть-чуть не повезло. Отлично, что выстояли, взяли инициативу в свои руки и выиграли этот матч.



Как Андрей Назаров просил сыграть? Как обычно, играем активно, то есть никому спуску не давать, биться в тело, больше бросать.



Соперник? Хорошая команда, ребята молодцы. Я думаю, они не были дома с начала предсезонных сборов, всё время они где-то «шатались», кочевали, так скажем, но молодцы – хорошо играли», – цитирует Пигановича «Бизнес Online».

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