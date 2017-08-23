Новиков: думаю, первым на Востоке станет «Ак Барс»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился соображениями относительно того, кто по итогам регулярного чемпионата займёт лидирующие позиции в Восточной конференции.

Прогноз на сезон КХЛ. Восток. «Магнитка» рухнет, но попадёт в плей-офф «Магнитка» потеряет лидерство, но попадёт в плей-офф, а «Салават Юлаев» станет королём Востока.

«В этом вопросе разложить карты довольно сложно. «Магнитка» аккуратно объявила о реновации команды. Если же говорить о том, какой вид будет иметь турнирная таблица после окончания «регулярки», то я думаю, что первым на Востоке всё-таки станет «Ак Барс». «Салават» придёт к финишу вторым, а вот третью строчку займёт «Металлург», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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