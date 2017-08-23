Разин: думаю, что «Барыс» не попадёт в плей-офф, у команды идёт перестройка

Известный российский специалист, тренер-консультант словацкого «Попрада» Андрей Разин определил шансы «Трактора», «Куньлуня», «Адмирала» и «Барыса» на попадание в плей-офф.

«Думаю, что в плей-офф не сможет пробиться «Барыс». У команды идёт перестройка, много молодёжи. Ушли Боченски и Бойд, на длительный срок из-за травмы выбыл Старченко. Большинство и первая пятёрка – главные козыри астанинцев. Вот и посмотрим, как вольются в состав новые легионеры. «Куньлунь», скорее всего, попадёт в плей-офф, у клуба очень хороший состав во главе с опытным тренером.

У «Трактора» плюс в том, что поменялось мало людей, коллектив должен быть сыгранным, было и точечное усиление. Про «Адмирал» я всегда говорил, что Дальнему Востоку тяжело в плане перелётов, хотя аналогично можно сказать и про «Куньлунь». Думаю, в этом году «морякам» будет сложнее, чем обычно», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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