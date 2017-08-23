Губернатор Самарской области: выделили «Ладе» на 50 млн больше, чем год назад

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин на встрече с игроками и тренерским штабом ХК «Лада» обозначил задачу команды на сезон и рассказал о финансировании команды.



«Мы встречаемся с вами впервые, только что пожали руки, познакомились. Ваша главная задача сейчас – стать настоящей командой. Нам очень нужна хоккейная «Лада», и очень нужны победы. Те люди, которые переживают за вас, болеют всей душой, заждались больших успехов, которые были у нас 15-20 лет назад. В своё время мы возвращались в КХЛ не для того, чтобы прозябать внизу. Пора делать большой шаг вперёд. Со своей стороны, замечу, что в этом сезоне нами принято решение выделить клубу на 50 млн рублей больше, чем год назад. Это где-то 20-25 процентов бюджета. Но это не говорит о том, что цифра окончательна. Если вы будете полностью отдаваться делу и показывать серьёзные успехи, мы можем поддержать вас дополнительно, стимулировать ещё больше.



Первая задача, которая, будет поставлена перед «Ладой», — это, конечно, выход в плей-офф. Но это задача-минимум. А дальше будем смотреть, насколько возможно пройти как можно дальше, забраться как можно выше. Мы же в свою очередь будем за вами внимательно следить, чтобы не повторились те проблемы, которые помешали команде в прошлом году. Из-за чего, собственно, и случился этот ноябрьско-декабрьский провал. Постараемся сделать всё, чтобы с выплатой зарплат был полный порядок», — передаёт слова Меркушкина «Чемпионат».

«Лада» встретилась с губернатором Самарской области