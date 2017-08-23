Гомоляко: борьба за плей-офф на Востоке будет гораздо жёстче, чем на Западе

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился соображениями о том, какие команды из Восточной конференции смогут в этом сезоне попасть в плей-офф.

«Говорить, что кто-то может попасть, сейчас сложно. На Востоке будет очень серьёзная борьба. «Автомобилист» очень хорошо усилился, в «Сибири» молодые парни неплохой хоккей показывают. Идут перестройки клубов. В Новосибирске новый тренер и молодёжь. А у Екатеринбурга опытный специалист, и они ещё хорошую команду набрали. Борьба за восьмёрку на Востоке будет гораздо жёстче, чем на Западе, поэтому сказать после первого тура, кто туда попадёт, а кто нет, тяжело», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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