А. Кулда: с «Ак Барсом» будет упорная игра

Защитник «Куньлуня» Артурс Кулда поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Матч пройдёт 24 августа.

«Ак Барс» – хорошая команда, которая ставит перед собой самые высокие цели. У них классный состав,

поэтому будет интересная и упорная игра. Накануне закончили игру с «Сочи», будем готовиться, смотреть видео и изучать соперника.

Выйдем на лёд и будем доказывать, что можем играть лучше, и будем стараться выиграть. Так что всё зависит от нас", – приводит слова Кулды «Бизнес Online».