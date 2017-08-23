Ландер: моё мнение только улучшилось с прилётом в Казань

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер рассказал о самых популярных шведских спортсменах и дружбе с Линусом Умарком.



«Кто самый популярный хоккеист в Швеции? Как мне кажется, Петер Форсберг. Ибрагимович? Мы говорим о двух, возможно, самых популярных людях шведского спорта. Также можно выделить теннисиста Бьорна Борга. Но, думается, Златан обходит всех этих ребят.



Дружу ли с Линусом Умарком? Да, мы вместе играли в Оклахоме и с тех пор стали хорошими друзьями. Но в то же время мы знаем об истории противостояний Казани и Уфы. Это настоящее дерби. Общался перед переходом и с Оскаром Меллером. Он сказал, что в «Ак Барсе» работают профессионалы, что клуб заботится о своих игроках, что город отлично подходит для семейной жизни. Сейчас я могу со всем согласиться. Моё мнение о городе и клубе только улучшилось с прилётом в Казань. Перед началом сезона сюда прилетит моя семья», – цитирует игрока «Бизнес online».

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