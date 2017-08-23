Скабелка: каждое из звеньев «Авангарда» может сделать результат

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги предсезонной работы и рассказал о составе команды.



«Мы выполнили тот объём работы, который запланировали. Мы все хотим выигрывать. Но предсезонные турниры… Это всегда был набор контрольных матчей. На турнире в Астане мы в каждом поединке увидели моменты, над которыми надо работать. Цельной игры, наверное, ни в одном матче не получилось, за исключением, разве что, против «Трактора». После турнира стали готовиться к старту чемпионата. Началась специальная работа над тактикой, над игрой в неравных составах. А до этого больше уделяли внимания силовым упражнениям. Домашний турнир накануне старта – это очень важно. Но ещё важнее то, что мы начинаем чемпионат с четырёх домашних игр, важно было подготовиться именно к ним.

Мы собрали игроков с прицелом на тот хоккей, в который хотим играть с этого сезона. Команда мобильная, много молодёжи. Значительно изменилась линия нападения. Те, кто пришёл, – это в основном ребята 1990-го года и моложе. Команда быстрая, мобильная. Это то, что мы хотим. Пять шведских легионеров? Это стечение обстоятельств. Была мода на чешских игроков, потом в чемпионате появилось много финнов. Сейчас больше шведов. Шведская хоккейная школа, наверное, наиболее продвинутая. Начнём пятью легионерами: Анелёв ещё не восстановился от травмы. А дальше посмотрим. Всегда хочется усилиться, улучшить состав.

Молодёжь? Я думаю, Минеев, Жукенов, Тигран Манукян будут составлять конкуренцию взрослым ребятам. Они – «лимитчики», а пройдя предсезонный сбор, доказали, что могут конкурировать с остальными. Мне нравится, что у нас небольшая разница в классе между звеньями. Это важно, когда соперник не знает, от какого звена ждать угрозы. На «предсезонке» увидел, что каждое из них может сделать результат. Для меня как для тренера это важно.

Какие ещё могут быть задачи, когда идёшь в такой клуб, как «Авангард»? Только побеждать», — цитирует тренера официальны сайт КХЛ.