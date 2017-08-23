Чернышенко заявил, что у КХЛ чёткая позиция – нетерпимость допинга

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о дисквалификации нападающего Даниса Зарипова, а также о том, как проверяют игроков лиги.



«Высказывались всякие, на мой взгляд, непродуманные, одиозные призывы: а давайте, как в НХЛ, сделаем собственную лабораторию, а давайте, как в НХЛ, не будем пускать к себе допинг-офицеров, сами будем всё определять. Эти высказывания не добавляют шансов с честью выйти из кризиса, связанного с допинговыми обвинениями России. При этом подчеркну: КХЛ – единственная лига на территории России, да ещё международная, которая, несмотря на все допинговые скандалы, на закрытие РУСАДА, продолжила и продолжает работать в системе ВAДA, собирать пробы и быть абсолютно прозрачной по отношению к международному сообществу. Никто ни разу не упрекнул КХЛ в каких-то системных злоупотреблениях.



Сбором проб занимаются три агентства – из Португалии, Турции и Казахстана. Это независимые допинг-офицеры, они имеют доступ, куда хотят и когда хотят. Мы не знаем их графика. Единственное, что мы знаем, – что у нас должно быть взято около 400 проб за сезон. Мы их оплачиваем, эти пробы, и получаем результат. Интерпретация этих результатов – очень тонкая вещь.



Я бы воздержался от того, чтобы вдаваться в детали по случаю с Зариповым. Мы оказали всю необходимую консультационную помощь и искренне желаем ему из этой ситуации выйти с честью, поскольку Данис – наша звезда и нам совершенно не хотелось бы её терять на два года, и тем более не хотелось бы, чтобы оставался какой-то шлейф.



Он подал апелляцию в Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сказал, что Зарипов поступил правильно… Самое главное: у нас абсолютно чёткая позиция – нетерпимость допинга в любом его проявлении. Не хотим, чтобы какие-то наши «доброжелатели» своими неуклюжими действиями привели к тому, чтобы ещё и наш хоккей оказался в изоляции», — цитирует функционера «Коммерсант».

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