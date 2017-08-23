«Магнитка» и «Автомобилист» назвали составы на очный матч, Григоренко не сыграет

«Магнитка» и «Автомобилист» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Магнитогорске. Новичок «Магнитки» Игорь Григоренко не попал в состав.
«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Шаус, Мозякин — Коварж — Филиппи;
Денисов — Терещенко, Шенфельд — Осала — Эллисон;
Будкин — Хабаров, Калетник — Косов — Тимкин;
Бобряшов — Игошев, Железков — Сироткин — Берестенников.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Мегалинский — Лямин, Голышев — Паре — Бек;
Чайковски — Мишарин, Гареев — Михнов — Торченюк;
Тимашов — Егоршев, Кучерявенко — Тичар — Крикунов;
Василевский — Трямкин, Рассейкин — Чесалин — Обидин.