Каспарайтис: у меня такой плохой бросок, потому что я учился только щёлкать

Легендарный защитник Дарюс Каспарайтис рассказал, почему у него всегда был слабый кистевой бросок.



«У меня такой плохой бросок, потому что в детстве я учился только щёлкать. Всю карьеру тренер Владимир Юрзинов пытался научить меня бросать с кистей, но ему это не удалось. Правда, я забил Гашеку именно с кистей. Он вскоре после этого закончил. Серьёзно, так и сказал: „Раз даже Каспарайтис мне забивает, я лучше отдохну годик“, — приводит слова Каспарайтиса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

44-летний Дарюс Каспарайтис подписал контракт с литовским клубом «Энергия»