Сегин: смотрел подборку моментов с Радуловым в YouTube — он произвёл впечатление

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился ожиданиями от игры вместе с российским форвардом Александром Радуловым.



«Сначала я радовался, когда у нас появился такой вратарь (Бен Бишоп). Потом мы взяли Ганзла. Я тогда подумал, что нам такой нападающий очень нужен. Но когда мы подписали Радулова, у меня голова пошла кругом. Я очень рад.



Мы с Радуловым будем играть вместе? Я рассчитываю на это. Он играл на Востоке, и я не так часто мог видеть его. Если честно, я посмотрел подборку моментов в YouTube, и он произвёл на меня впечатление. Он хорошо держит шайбу, может разыграть комбинацию, у него хорошая статистика. Он контролирует игру. Мне это нравится», — цитирует Сегина официальный сайт лиги.

Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.