Стали известны составы московского «Динамо» и «Витязя» на матч чемпионата КХЛ

Главные тренеры московского «Динамо» и подмосковного «Витязя» определились с составами на первый матч сезона КХЛ, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Вишневский – Хиетанен, Карсумс – Бойд – Тарасов;
Волков – Никулин, Комаров – Казионов – Варнаков;
Кутейкин – Корягин, Брюквин – Игнатушкин – А. Алексеев;
С. Алексеев, Марковин – Ефремов – Сидляров, Подшендялов.
«Витязь»:
Сапрыкин (Бирюков);
Головков – Семёнов, Горак – Никулин – Афиногенов;
Воронков – Мозик, Выглазов – Сёмин – Швец-Роговой;
Катичев – Бурстрём, Копейкин – Риссанен – Манкинен; Гимаев,
Панков – Яценко – Ворошило.
Матч состоится в Москве и начнётся в 19.30 мск.
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