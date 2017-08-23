Рунблад, Калинин, Зуб и Рукавишников сыграют за СКА в матче со «Слованом»

Петербургский СКА и братиславский «Слован» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который сегодня, 23 августа, пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Рунблад— Белов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников — Зуб, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Рыков, Калинин — Каблуков — Кетов.
«Слован»:
Мазанец (Штепанек);
Шварни — Тайми, Кашмар — Вьеденски — Ржепик;
Эберт — Ворачек, Смоленяк — Геноуэй — Бухтеле;
Бачик — Козак, Грнка — Микуш — Скалицки;
Гедера — Черни, Штясни — Рамстедт — Глинка.
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Кому в КХЛ принадлежат права на российских игроков НХЛ
Удивительно, но не все из них принадлежат СКА и ЦСКА.