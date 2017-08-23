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«Локомотив» — ЦСКА: в составе «армейцев» семь замен по сравнению с игрой со СКА

23 августа 2017, среда. 18:53 Хоккей

Стали известны составы на матч ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА, информирует официальный сайт КХЛ. «Армейский» тренерский штаб заменил семь игроков, принимавших участие в матче открытия с петербургским СКА (2:4).

«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Накладал — Кронвалль, Козун — Тальбо — Контиола;
Черепанов — Рафиков, Красковский — Коршков — Полунин;
Осипов — Любушкин, Лугин — Аверин — Апальков;
Коледов — Афанасьев, Мосалёв — Кадейкин — Алексеев.

ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Марченко — Киселевич, Андронов — Жарков — Ничушкин;
Пашнин — Пивцакин, Шумаков — Шалунов — Капризов;
Нестеров — Науменков, Григоренко — Плэтт — Скотт;
Блажиевский, Окулов — Светлаков — Кузьменко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
23 августа 2017, среда
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