«Локомотив» — ЦСКА: в составе «армейцев» семь замен по сравнению с игрой со СКА

Стали известны составы на матч ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА, информирует официальный сайт КХЛ. «Армейский» тренерский штаб заменил семь игроков, принимавших участие в матче открытия с петербургским СКА (2:4).
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Накладал — Кронвалль, Козун — Тальбо — Контиола;
Черепанов — Рафиков, Красковский — Коршков — Полунин;
Осипов — Любушкин, Лугин — Аверин — Апальков;
Коледов — Афанасьев, Мосалёв — Кадейкин — Алексеев.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Марченко — Киселевич, Андронов — Жарков — Ничушкин;
Пашнин — Пивцакин, Шумаков — Шалунов — Капризов;
Нестеров — Науменков, Григоренко — Плэтт — Скотт;
Блажиевский, Окулов — Светлаков — Кузьменко.
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