Уорд: удивился уходу Марло, надеялся, что он останется

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джоэл Уорд прокомментировал переход форварда Патрика Марло в «Торонто Мэйпл Лифс». 37-летний хоккеист подписал с канадским клубом трёхлетний контракт.



«Я удивился. Надеялся, что он останется. Он нам здорово помогал на льду и в раздевалке. Это серьёзная потеря.



Марло очень быстрый. Я сам это видел. Так что болельщики „Торонто“ увидят ещё одного очень подвижного парня в команде. И он играет огромную роль в раздевалке. Его отношение к делу можно считать идеальным. Он лучший в тренажёрном зале, лучший на тренировках», — цитирует Уорда официальный сайт лиги.

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