«Динамо» Мн — «Йокерит»: форвард хозяев Фонтейн получил «5+20» за удар между ног

Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн получил удаление «5+20» в матче с финским «Йокеритом». На 10-й минуте встречи новичок динамовцев ударил клюшкой между ног защитника «джокеров» Оливера Лауридсена. Для 29-летнего хоккеиста это была первая официальная игра за клуб.



В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, команда Горди Дуайера уступает со счётом 0:2.



Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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