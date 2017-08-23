И. Воробьёв: два периода всё было нормально, но курьёзные голы подкосили нас

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги после проигранного матча с «Автомобилистом» (2:5).



«Два периода было всё нормально, но потом два курьёзных гола подкосили нас немножко. Но мы знали, что нам будет непросто. Будем работать, ведь наша задача — становиться лучше день за днём.



Что случилось в третьем периоде? Коллега сказал, один гол от конька, а второй — с нулевого угла, довольно курьёзный. Конечно же мы недовольны третьим периодом. Будем разбираться. Игорь Григоренко? Он ещё не готов», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Металлурга» в YouTube.

«Металлург» Мг потерпел домашнее поражение от «Автомобилиста»